В реальном времени: искусственный интеллект научили прогнозировать последствия цунами
Новый алгоритм на основе искусственного интеллекта поможет мгновенно прогнозировать последствия цунами в реальном времени. Он разработан с помощью Fugaku, самого быстрого суперкомпьютера в мире.
Источник:New Atlas
Над изобретением работали исследователи из Японии. Ведь регион, в котором расположена эта страна, подвержен высокой сейсмической активности. Цунами там – постоянная угроза.
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Алгоритм помог команде ученых создать 20 000 вероятных сценариев цунами, которые использовали как учебные данные для модели искусственного интеллекта.
Стоит заметить, что алгоритм, в частности, использовался для изучения и подтверждения данных о форме волн цунами во время землетрясения.
Хотя модель необходимо научить заранее на Fugaku, ее также можно скачать на обычные компьютеры и передать данные о форме волны для выполнения прогнозов за считанные секунды.
Это продемонстрировали при моделировании сильного землетрясения и цунами, которые обрушились на Токийский залив. Полученные данные сравнили с моделированием наводнения, разработанным японским правительством.
Слева – предположение правительства, справа – прогнозы ИИ / Фото Fujitsu
Тот факт, что алгоритм можно использовать на обычных компьютерах, является ключом к планам разработчиков о передаче инструмента в руки групп реагирования на стихийные бедствия.
Спасательные службы смогут использовать его для прогнозирования влияния наводнений на здания, дороги и другую инфраструктуру почти в реальном времени.
Коротко о суперкомпьютер Fugaku:
Данные из "Википедии"
- Это японский суперкомпьютер, его название происходит от альтернативной названия горы Фудзи. Устройство установлено в Центре вычислительных наук Института физико-химических исследований (RIKEN) в городе Кобе.
- Его начали разрабатывать еще в 2014 году. Полное введение в эксплуатацию запланировано на 2021 год, но отдельные компоненты компьютера начали работу еще в июне 2020 года.
- Именно летом 2020 года Fugaku стал самым быстрым суперкомпьютером в мире в рейтинге TOP500. Тогда он обогнал предыдущего лидера в этой категории – IBM Summit.
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