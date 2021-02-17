Новый алгоритм на основе искусственного интеллекта поможет мгновенно прогнозировать последствия цунами в реальном времени. Он разработан с помощью Fugaku, самого быстрого суперкомпьютера в мире.

Над изобретением работали исследователи из Японии. Ведь регион, в котором расположена эта страна, подвержен высокой сейсмической активности. Цунами там – постоянная угроза.

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Алгоритм помог команде ученых создать 20 000 вероятных сценариев цунами, которые использовали как учебные данные для модели искусственного интеллекта.

Стоит заметить, что алгоритм, в частности, использовался для изучения и подтверждения данных о форме волн цунами во время землетрясения.

Важно! Это привело к созданию ИИ, который мог предвидеть затопления почти в реальном времени с высоким пространственным разрешением.

Хотя модель необходимо научить заранее на Fugaku, ее также можно скачать на обычные компьютеры и передать данные о форме волны для выполнения прогнозов за считанные секунды.

Это продемонстрировали при моделировании сильного землетрясения и цунами, которые обрушились на Токийский залив. Полученные данные сравнили с моделированием наводнения, разработанным японским правительством.



Слева – предположение правительства, справа – прогнозы ИИ / Фото Fujitsu

Тот факт, что алгоритм можно использовать на обычных компьютерах, является ключом к планам разработчиков о передаче инструмента в руки групп реагирования на стихийные бедствия.

Спасательные службы смогут использовать его для прогнозирования влияния наводнений на здания, дороги и другую инфраструктуру почти в реальном времени.

Обратите внимание! Накануне в Японии неподалеку Фукусимы дважды произошло мощное землетрясение. Из-за этого без света остались почти миллион домов. Есть пострадавшие.

Коротко о суперкомпьютер Fugaku:

Данные из "Википедии"