Токийская компания Kubota Pharmaceutical Holdings разработала технологию, которая может частично улучшить зрение. Устройство напоминает обычные очки. Разработчики обещают потрясающий результат – коррекцию зрения без хирургического вмешательства.

Источник: Sciencemint

Умные очки способны бороться с распространенной проблемой нарушения зрения – близорукостью. Сейчас прототип Kubota находится на стадии тестирования, но уже продемонстрировал удивительные результаты.

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Близорукость (миопия) Дефект зрения, при котором человек вблизи видит хорошо, а вдали – плохо. Он заключается в том, что из-за аномалии рефракции изображение фокусируется не на сетчатке глаза, а перед ней. Миопия прогрессирует с увеличением осевой длины до 20 лет.

Почему это важно

Главная цель – помочь миллиардам людей по всему миру бороться с нарушениями зрения с помощью неинвазивных коррекционных методов. Сначала компания стремится начать выпуск "умных" очков в Азии, ведь именно там большое количество людей борется с близорукостью.

Статистика! Отмечается, что с проблемой близорукости в возрасте до 20 лет сталкиваются: 95% японцев, 96% южнокорейцев, 85% тайванцев, 87% гонконгцев и 82% жителей Сингапура. Всего в мире около 2,56 миллиарда людей страдают близорукостью.

"Умные" очки для коррекции зрения Kubota / Kubota Pharmaceutical Holdings

Как это работает

Очки Kubota проектируют изображение с линзы устройства на сетчатку глаза, чтобы исправить ошибку преломления, которая вызывает близорукость. Иными словами, происходит тренировка мышц глаза. Компания утверждает, что для поразительной коррекции зрения достаточно носить очки 1 – 1,5 часа в день. В течение скольких дней / недель / месяцев необходимо использовать устройство? Как долго длится эффект? Возможно ли исправить проблему навсегда? Сейчас специалисты проводят исследования, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Испытания

Разработчики уже начали клинические испытания устройства в Японии и США. К эксперименту привлекли 25 человек. Кроме того, эксперты протестировали очки на электронном стенде и зафиксировали факт улучшения зрения.

Компания также заявила о намерении разработать контактные линзы для коррекции близорукости. К слову, в 2019 году этот метод начали испытывать в Израиле.