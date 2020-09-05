Компанія Apple Inc. придбала стартап Mobeewave Inc., який пропонує технологію, що перетворить iPhone на мобільний платіжний термінал. Фахівці зазначають, що система Mobeewave дозволить покупцям використовувати свою банківську картку або телефон на іншому смартфоні для обробки платежу.

Технологія працює на основі додатку і не вимагає стороннього обладнання, крім мікросхеми Near Field Communications (NFC), яку iPhone включає в себе з 2014 року, розповідає Bloomberg.

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Наразі офіційних даних щодо вартості стартапу немає, проте, вважають, що мегакорпорація заплатила за технологію близько 100 мільйонів доларів. Apple зберегла команду, яка працювала на Mobeewavе, зазначають інсайдери.

Apple час від часу купує менші технологічні компанії, і ми, як правило, не обговорюємо свою мету або плани, – відзначив представник Apple.

Як це працює?

Технологія Mobeewave працює на основі NFC, за допомогою якої можна перетворити будь-який iPhone в POS-термінал без залучення міні-терміналу чи кардрідера. Ітеграція Mobeewave істотно розширить платіжну функціональність iPhone, дозволивши використовувати телефони не лише для оплати товарів та послуг, а й для прийому платежів.

Відтак, технологія може поставити Apple у пряму конкуренцію з Square Inc. – провідним постачальником платіжного обладнання та програмного забезпечення для смартфонів та планшетів.

Mobeewave / itc.ua

Компанія розробила Apple Pay для iPhone у 2014 році, дозволивши користувачам оплачувати товари та послуги екраном пристрою. У 2019 році Apple випустила власну кредитну картку – Apple Card. Інтеграція Mobeewave може дозволити кожному, хто має iPhone, приймати платежі без додаткового обладнання.

Презентація Apple Card / gettyimages

Примітно, що через свій венчурний підрозділ частиною Mobeewave володіє корпорація Samsung Electronics Co. – головний конкурент Apple. Минулого року Samsung уклала партнерську угоду з Mobeewave, запустивши у Канаді в пілотному режимі сервіс, що дозволяє використовувати смартфони компанії в якості POS-терміналу.

Додамо, стартап Mobeewave Inc – не єдина угода, яку корпорація Apple уклала цього року. Раніше генеральний директор Apple Тім Кук зазначав, що в середньому Apple купує по одній компанії раз на два-три тижні.

Нещодавно компанія придбала:

Voysis, Xnor.ai та Inductiv для вдосконалення Siri та штучного інтелекту

метеорологічний додаток Dark Sky

компанію NextVR, яка транслює віртуальну реальність

Fleetsmith для управління корпоративними пристроями

Нагадаємо, ринкова капіталізація Apple досягла 1,84 трильйони доларів. Відтак, акції Apple продовжують дорожчати, а розробник iPhone знову завоював лідерство в рейтингу найдорожчих публічних компаній світу.