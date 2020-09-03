Інженери компанії Intel створили робота на колесах з вбудованим смартфоном, який виконує функцію камери і обчислювального пристрою.

Робот зможе розпізнавати людину за даними з камери, слідувати за нею і їздити приміщеннями, долаючи перешкоди, розповідає N+1.

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Творці проєкту

Відкритий проєкт робота на колесах створили інженери Intel Labs Маттіас Мюллер (Matthias Müller) і Владлен Ковтун (Vladlen Koltun). Фахівці повідомляють, що потужності сучасного смартфона (з високопродуктивними процесорами) буде достатньо для виконання функції зйомки. Для фізичного функціонування робота знадобляться деталі вартістю близько 50 доларів.

Зазначається, що колеса підключатимуться до плати-драйвера, власне, за допомогою чого вони і будуть забезпечувати рух. Дані з датчиків збиратимуться за допомогою USB, який пов'язуватиметься з платою. Також, до смартфону можна буде підключити контролер для ручного управління через Bluetooth.

Наші експерименти показали, що робот за 50 доларів зі смартфоном здатний відстежувати людину і здійснювати автономну навігацію в режимі реального часу. Ми сподіваємося, що представлена ​​робота відкриє нові можливості для широкомасштабного навчання за допомогою тисяч недорогих роботів, – зазначають творці.

Розробники вже опублікували модель корпусу на GitHub і додали, що незабаром представлять повний необхідний вихідний код.