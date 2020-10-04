В Минобороны Индии заявили об успешных результатах тестирования гиперзвуковой баллистической ракеты. Испытания проводили на военном полигоне под Баласором на севере страны.

Ракета получила название Shaurya. Она способна нести различные виды боеголовок, в том числе ядерные – весом до 1 000 килограммов, сообщает The Times of India.

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Длина ракеты – 10 метров, вес – 6,2 тонны. Shaurya может поражать цели на расстоянии 800 километров. К тому же, она движется с гиперзвуковой скоростью, когда к ним приближается. Пока что в генштабе не назвали сроки, когда эти ракеты поставят на вооружение индийской армии.

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Ракета, оснащенная передовыми вычислительными технологиями и высокоточной навигацией, сложными системами управления и наведения, успешно следовала за целью в Бенгальском заливе, заявили представители Организации оборонных исследований и развития (DRDO).