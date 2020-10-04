В Міноборони Індії заявили про успішні результати тестування гіперзвукової балістичної ракети. Випробування проводили на військовому полігоні під Баласором на півночі країни.

Ракета отримала назву Shaurya. Вона здатна нести різні види боєголовок, зокрема ядерні – вагою до 1 000 кілограмів, повідомляє The Times of India.

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Довжина ракети – 10 метрів, вага – 6,2 тонни. Shaurya може вражати цілі на відстані 800 кілометрів. До того ж, вона рухається з гіперзвуковою швидкістю, коли до них наближається. Наразі в генштабі не назвали терміни, коли ці ракети поставлять на озброєння індійської армії.

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Ракета, оснащена передовими обчислювальними технологіями та високоточною навігацією, складними системами управління та наведення, успішно слідувала за ціллю в Бенгальській затоці, заявили представники Організації оборонних досліджень та розвитку (DRDO).