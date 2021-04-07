Индийский стартап Green Robot Machinery Pvt Ltd (GRoboMac) представил робота, который будет собирать хлопок. Новейший Pragati испытают в Тамилнаде в июне-июле во время сбора летнего урожая.

Компания GRoboMacс – производитель фермерской робототехники, базирующийся в Бенгалуру.

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Что известно о разработке

Робота, который оснащен четырьмя руками, планируют пилотировать на земельном участке площадью 12 акров в Тамилнаду. Он использует искусственный интеллект, 3D-зрение и робототехническое оружие. Робот с литий-ионным аккумулятором может собирать около 50 килограмм хлопка в течение 10-часового рабочего дня с растений высотой до 5,5 футов.

Разработка будет актуальной для фермеров, которые владеют участками площадью от пяти гектаров. Они смогут вернуть себестоимость машины в течение трех сезонов,

– сказал партнер-основатель и главный исполнительный директор компании Манохар Самбандам.

Однако окончательная цена роботизированной машины для сбора урожая пока неизвестна.

Дополнительные характеристики

GRoboMac работает над разработкой машины для уборки хлопка с 2014-2015 годов. Компания также изучает дополнительные возможности распыления, чтобы робот мог применяться для опрыскивания пестицидов, сорняков и внекорневой подкормки. Специалисты подчеркивают, что опрыскивание и сбор ящиков – достаточно трудоемкие процессы в цикле посева хлопка, поэтому компания стремится решить этот вопрос.

Робот для уборки урожая Pragati / Фото GRoboMacс

Недавно GRoboMac доставил свой первый прототип в Национальный центр передовых сельскохозяйственных наук и технологий (NAHEP CAAST) в Парбани, Махараштра. Специалисты будут заниматься разработкой дополнительных функций, проводить исследования и испытывать роботов в Махараштре.

"Мы рады сотрудничеству с NAHEP в их попытках способствовать механизации сельского хозяйства, основанной на робототехнике и дроны", – отметил Самбандам.