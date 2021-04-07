Індійський стартап Green Robot Machinery Pvt Ltd (GRoboMac) представив робота, який збиратиме бавовну. Новітній Pragati випробують у Тамілнаді в червні-липні під час збирання літнього врожаю.

Компанія GRoboMacс – виробник фермерської робототехніки, що базується в Бенгалуру.

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Що відомо про розробку

Робота, який оснащений чотирма руками, планують пілотувати на земельній ділянці площею 12 акрів у Тамілнаду. Він використовує штучний інтелект, 3D-зір та робототехнічну зброю. Робот з літій-іонним акумулятором може вибирати близько 50 кілограмів бавовни протягом 10-годинного робочого дня із рослин висотою до 5,5 футів.

Розробка буде актуальною для фермерів, які володіють ділянками площею від п'яти гектарів. Вони зможуть повернути собівартість машини протягом трьох сезонів,

– сказав партнер-засновник і головний виконавчий директор компанії Манохар Самбандам.

Однак остаточна ціна роботизованої машини для збору врожаю наразі невідома.

Додаткові характеристики

GRoboMac працює над розробкою машини для збирання бавовни з 2014-2015 років. Компанія також вивчає додаткові можливості розпилення, щоб робот міг застосовуватися для обприскування пестицидів, бур'янів та позакореневого живлення. Фахівці підкреслюють, що обприскування та збирання ящиків – доволі трудомісткі процеси у циклі посіву бавовни, тож компанія прагне вирішити це питання.

Робот для збору врожаю Pragati / Фото GRoboMacс

Нещодавно GRoboMac доставив свій перший прототип до Національного центру передових сільськогосподарських наук та технологій (NAHEP CAAST) у Парбані, Махараштр. Фахівці займатимуться розробкою додаткових функцій, проведенням досліджень та випробуванням роботів у Махараштрі.

"Ми раді співпраці з NAHEP в їх спробах сприяти механізації сільського господарства, що базується на робототехніці та дронах", – відзначив Самбандам.