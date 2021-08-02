Корабль прошел практическую проверку совместимости с многофункциональными самолетами 5-го поколения. По результатам испытаний он получил соответствующий сертификат.

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Испытания

В пределах морских испытаний провели:

более 50 полетных заданий – в различных погодных и морских условиях, в разное время суток;

120 вертикальных посадок и коротких взлетов с помощью трамплина;

вертикальные взлеты с палубы.

Сегодня мы являемся свидетелями высадки на авианосец Cavour первого итальянского военно-морского флота F-35. Это большой шаг к достижению стратегической цели по обеспечению обороны Италии авианосным потенциалом, оснащенным самолетами нового поколения,

– отметил начальник штаба ВМС Италии адмирал Джузеппе Кофе Драгон.

Так, Италия уверенно переходит в так называемую "элиту" нескольких стран мира, которые используют на авианосцах морскую версию F-35. Это значительно повысит обороноспособность на мировой арене.

Прибытие самолета представляет собой фундаментальный шаг в процессе замены AV-8B Plus Harrier. Военно-морской флот рассчитывает получить начальную оперативную способность (IOC), а впоследствии и окончательную эксплуатационную способность (FOC) до 2024 года.

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