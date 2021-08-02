Корабль прошел практическую проверку совместимости с многофункциональными самолетами 5-го поколения. По результатам испытаний он получил соответствующий сертификат.
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Испытания
В пределах морских испытаний провели:
- более 50 полетных заданий – в различных погодных и морских условиях, в разное время суток;
- 120 вертикальных посадок и коротких взлетов с помощью трамплина;
- вертикальные взлеты с палубы.
Сегодня мы являемся свидетелями высадки на авианосец Cavour первого итальянского военно-морского флота F-35. Это большой шаг к достижению стратегической цели по обеспечению обороны Италии авианосным потенциалом, оснащенным самолетами нового поколения,
– отметил начальник штаба ВМС Италии адмирал Джузеппе Кофе Драгон.
Так, Италия уверенно переходит в так называемую "элиту" нескольких стран мира, которые используют на авианосцах морскую версию F-35. Это значительно повысит обороноспособность на мировой арене.
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