Авторы ежегодного рейтинга подчеркивают, что включение Tesla в биржевой индекс S&P 500 сделало Маска вторым богатейшим человеком в мире. Так, миллиардеру удалось обогнать Билла Гейтса, сообщает Fortune.

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Почему Илон Маск?

Успешный бизнесмен и талантливый изобретатель Илон Маск отличается от других предпринимателей, ведь он обладает способностью устанавливать собственные правила на мировых глобальных рынках, в частности, на автомобильном, аэрокосмическом и технологическом.

49-летний Илон Маск превратил небольшую компанию по производству электромобилей из Силиконовой долины в ведущего автопроизводителя в мире. Его аэрокосмическая компания SpaceX впервые с 2011 года вернула американцев на орбиту,

– пишет Fortune.

Пятерка лидеров

В рейтинг лучших бизнесменов 2020 также вошли:

СEO компании-производителя микрочипов AMD Лиза Су;

председатель правления Nvidia Дженсен Хуанг;

гендиректор Netflix Рид Хастингс;

руководитель металлургической компании Fortescue Metals Group Элизабет Гейнс.

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