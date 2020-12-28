Автори щорічного рейтингу підкреслюють, що включення Tesla в біржовий індекс S&P 500 зробило Маска другою найбагатшою людиною у світі. Так, мільярдеру вдалося обігнати Білла Гейтса, повідомляє Fortune.

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Чому Ілон Маск?

Успішний бізнесмен і талановитий винахідник Ілон Маск вирізняється з-поміж інших підприємців, адже він володіє здатністю встановлювати власні правила на світових глобальних ринках, зокрема, на автомобільному, аерокосмічному і технологічному.

49-річний Ілон Маск перетворив невелику компанію з виробництва електромобілів з Силіконової долини на провідного автовиробника у світі. Його аерокосмічна компанія SpaceX вперше з 2011 року повернула американців на орбіту,

– пише Fortune.

П'ятірка лідерів

До рейтингу найкращих бізнесменів 2020 року також увійшли:

СEO компанії-виробника мікрочіпів AMD Ліза Су;

голова правління Nvidia Дженсен Хуанг;

гендиректор Netflix Рід Хастингс;

керівник металургійної компанії Fortescue Metals Group Елізабет Гейнс.

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