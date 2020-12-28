Автори щорічного рейтингу підкреслюють, що включення Tesla в біржовий індекс S&P 500 зробило Маска другою найбагатшою людиною у світі. Так, мільярдеру вдалося обігнати Білла Гейтса, повідомляє Fortune. До теми: Для виживання людства: Ілон Маск допустив об'єднання Tesla, SpaceX та інших компаній Чому Ілон Маск? Успішний бізнесмен і талановитий винахідник Ілон Маск вирізняється з-поміж інших підприємців, адже він володіє здатністю встановлювати власні правила на світових глобальних ринках, зокрема, на автомобільному, аерокосмічному і технологічному. 49-річний Ілон Маск перетворив невелику компанію з виробництва електромобілів з Силіконової долини на провідного автовиробника у світі. Його аерокосмічна компанія SpaceX вперше з 2011 року повернула американців на орбіту, – пише Fortune. П'ятірка лідерів До рейтингу найкращих бізнесменів 2020 року також увійшли: СEO компанії-виробника мікрочіпів AMD Ліза Су; голова правління Nvidia Дженсен Хуанг; гендиректор Netflix Рід Хастингс; керівник металургійної компанії Fortescue Metals Group Елізабет Гейнс. Варте уваги: Ілон Маск знову став другою найбагатшою людиною світу: його статки перевищують 150 млрд доларів