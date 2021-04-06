Американский предприниматель Илон Маск разбогател на 6 миллиардов долларов всего за 24 часа. Сейчас его состояние оценивается в 169,8 миллиарда долларов.

Отмечается, что глава Tesla стал богаче из-за роста акций компании.

Примечательно Илон Маск разбогател на 25 миллиардов долларов всего лишь за день

Акции Tesla / График TradingView

акции Tesla стоили 695,11 доллара за единицу;

5 апреля они выросли на 5 процентов;

на пике они достигли 714 долларов.

Аналитики связывают взлет акций компании с обнародованием финансовой отчетности Tesla за первый квартал 2021 года. Согласно официальным данным, за январь-март компания продала в два раза больше автомобилей – 184,8 тысячи, чем за тот же промежуток в 2020 году. Этот показатель превзошел ожидания экспертов, которые прогнозировали продажи в размере 177,8 тысячи электрокаров.

Ранее мы рассказывали, что основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск возглавил список лучших бизнесменов 2020 года по версии издания Fortune. Отмечается, что бизнесмена признали лучшим благодаря включению Tesla в биржевой индекс S&P 500. Таким образом, Маск стал вторым самым богатым человеком в мире, обогнав Билла Гейтса.