Илон Маск за сутки разбогател на 6 миллиардов долларов
Американский предприниматель Илон Маск разбогател на 6 миллиардов долларов всего за 24 часа. Сейчас его состояние оценивается в 169,8 миллиарда долларов.
Источник:Forbes Real Time
Отмечается, что глава Tesla стал богаче из-за роста акций компании.
Примечательно Илон Маск разбогател на 25 миллиардов долларов всего лишь за день
Акции Tesla / График TradingView
- акции Tesla стоили 695,11 доллара за единицу;
- 5 апреля они выросли на 5 процентов;
- на пике они достигли 714 долларов.
Ранее мы рассказывали, что основатель и гендиректор SpaceX Илон Маск возглавил список лучших бизнесменов 2020 года по версии издания Fortune. Отмечается, что бизнесмена признали лучшим благодаря включению Tesla в биржевой индекс S&P 500. Таким образом, Маск стал вторым самым богатым человеком в мире, обогнав Билла Гейтса.
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