Ілон Маск за добу розбагатів на 6 мільярдів доларів
Американський підприємець Ілон Маск розбагатів на 6 мільярдів доларів лише за 24 години. Наразі його статки оцінюють у 169,8 мільярда доларів.
Джерело:Forbes Real Time
Зазначається, що глава Tesla став багатшим через зростання акцій компанії.
Варте уваги Ілон Маск розбагатів на 25 мільярдів доларів всього лиш за день
Акції Tesla / Графік TradingView
- акції Tesla коштували 695,11 долара за одиницю;
- 5 квітня вони зросли на 5 відсотків;
- на піку вони досягли 714 доларів.
Раніше ми розповідали, що засновник та гендиректор SpaceX Ілон Маск очолив список найкращих бізнесменів 2020 року за версією видання Fortune. Зазначається, що бізнесмена визнали найкращим завдяки включенню Tesla в біржовий індекс S&P 500. Так, Маск став другою найбагатшою людиною у світі, обігнавши Білла Гейтса.
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