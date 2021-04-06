Американський підприємець Ілон Маск розбагатів на 6 мільярдів доларів лише за 24 години. Наразі його статки оцінюють у 169,8 мільярда доларів.

Зазначається, що глава Tesla став багатшим через зростання акцій компанії.

Варте уваги Ілон Маск розбагатів на 25 мільярдів доларів всього лиш за день

Акції Tesla / Графік TradingView

акції Tesla коштували 695,11 долара за одиницю;

за одиницю; 5 квітня вони зросли на 5 відсотків ;

; на піку вони досягли 714 доларів.

Аналітики пов'язують злет акцій компанії з оприлюдненням фінансової звітності Tesla за перший квартал 2021 року. Згідно з офіційними даними, за січень-березень компанія продала у два рази більше автівок – 184,8 тисячі, ніж за той самий проміжок у 2020 році. Цей показник перевершив очікування експертів, які прогнозували продажі в розмірі 177,8 тисячі електрокарів.

Раніше ми розповідали, що засновник та гендиректор SpaceX Ілон Маск очолив список найкращих бізнесменів 2020 року за версією видання Fortune. Зазначається, що бізнесмена визнали найкращим завдяки включенню Tesla в біржовий індекс S&P 500. Так, Маск став другою найбагатшою людиною у світі, обігнавши Білла Гейтса.