Американский бизнесмен Илон Маск впервые заинтересовался программированием еще в детстве. Неожиданно, но своей карьерой основатель Tesla и SpaceX обязан, в частности, видеоиграм.

Сегодня Маск больше известен как основатель нескольких успешных компаний и один из крупнейших богачей в мире. Однако ничего бы этого могло не произойти, если бы не его увлечение программированием, сообщает Inc.

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Все началось, когда будущему миллиардеру было всего 10. Отец отправил мальчика в поездку из Южной Африки, где он родился, в США.

"Во всех отелях были аркады. Для меня это было действительно потрясающим опытом. Каждый раз, когда мы заселялись в новый отель, это было для меня самым главным", – рассказал Маск в эпизоде ​​радио-шоу "Звездная разговор" несколько лет назад.

Справка. Аркады – это жанр видеоигр, игровой процесс которых базируется на быстрой реакции игрока, минимальной степени свободы управляемых персонажей и простом управлении.

Маск объяснил, что аркады вызвали у него желание научиться программировать и самостоятельно создавать видеоигры. Впоследствии у него появился компьютер Commodore – вместе с руководством о языке программирования BASIC.

Как развивалась карьера Маска

Когда Илону было 12 лет, он продал код своей игры Blastar примерно за 500 долларов. А еще через 11 лет вместе с братом Кимбал основал IT-компанию Zip2. В 1999 году они продали ее Compaq Computer за 307 миллионов долларов.



Маск с братом Кимбалом и матерью / Фото The CEO magazine

Вырученные деньги Маск вложил в компанию X.com и стал одним из ее основателей. Через некоторое время произошло слияние с компанией Confinity, одно из отделений которой называлось PayPal.

Через несколько лет бизнес окончательно переименовали в PayPal. В октябре 2002 года его продали компании eBay за 1,5 миллиардов долларов. Маск, который владел 11,7% акций, получил 165 миллионов долларов.

Этот громкий продажи и миллионы, заработанные Маском как крупнейшим акционером, обеспечили признание его имени. А это стало основанием воспринимать его всерьез, когда он объявил о намерении строить космические корабли и электромобили.

Важно! В определенной степени Маск запустил "эффект домино", когда в детстве увлекся видеоиграми. Ведь все его дальнейшие действия в области программирования привели непосредственно к феноменальному успеху.