Американський бізнесмен Ілон Маск вперше зацікавився програмуванням ще у дитинстві. Неочікувано, але своєю кар'єрою засновник Tesla та SpaceX завдячує, зокрема, відеоіграм.

Сьогодні Маск більше відомий як засновник кількох успішних компаній та один з найбільших багатіїв у світі. Проте нічого б цього могло не статися, якби не його захоплення програмуванням, повідомляє Inc.

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Все почалося, коли майбутньому мільярдеру було лише 10. Батько відправив хлопчика у поїздку з Південної Африки, де той народився, до США.

"У всіх готелях були аркади. Для мене це було дійсно приголомшливим досвідом. Щоразу, як ми заселялись у новий готель, це було для мене найголовнішим", – розповів Маск в епізоді радіошоу "Зоряна розмова" кілька років тому.

Довідка. Аркади – це жанр відеоігор, ігровий процес яких базується на швидкій реакції гравця, мінімальному ступені свободи керованих персонажів та простому управлінні.

Маск пояснив, що аркади викликали у нього бажання навчитися програмувати та самотужки створювати відеоігри. Згодом у нього з'явився комп'ютер Commodore – разом з посібником про мову програмування BASIC.

Як розвивалася кар'єра Маска

Коли Ілону було 12 років, він продав код своєї гри Blastar приблизно за 500 доларів. А ще через 11 років разом з братом Кімбалом заснував IT-компанію Zip2. У 1999 році вони продали її Compaq Computer за 307 мільйонів доларів.



Ілон Маск з братом Кімбалом та матір'ю / Фото The CEO magazine

Вторговані гроші Маск вклав у компанію X.com та став одним із її засновників. Через якийсь час відбулося злиття з компанією Confinity, одне з відділень якої мало назву PayPal.

Через кілька років бізнес остаточно перейменували у PayPal. У жовтні 2002 року його продали компанії eBay за 1,5 мільярдів доларів. Маск, який володів 11,7 % акцій, отримав 165 мільйонів доларів.

Цей гучний продаж та мільйони, зароблені Маском як найбільшим акціонером, забезпечили визнання його імені. А це стало підставою сприймати його серйозно, коли він оголосив про наміри будувати космічні кораблі та електромобілі.

Важливо! Певною мірою, Маск запустив "ефект доміно", коли у дитинстві захопився відеоіграми. Адже всі його подальші дії у галузі програмування призвели безпосередньо до феноменального успіху.