В Tesla пытаются сделать так, чтобы спортивный электромобиль Roadster 2 смог летать. Основатель компании, американский миллиардер Маск, поделился подробностями.

Об этом Маск рассказал в подкасте Джо Рогана. Заметим, что идея изобретателя может дополнить анонсированный ранее пакет SpaceX.

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Этот пакет предусматривает наличие баллонов со сжатым газом вместо задних сидений. Это позволит автомобилю получить дополнительное ускорение.

Хочу, чтобы Roadster летал. Думаю, как заставить это авто летать, не убивая людей. Возможно, оно сможет летать на высоте метра над землей,

– предположил Маск.

"И если вы внезапно упадете, повредится только подвеска, она может взорваться, но вы не умрете", – заверил американский миллиардер.

Он хочет, чтобы новый Roadster, который может появиться на рынке уже в 2022 году, не просто отрывался от земли, но и мог преодолевать небольшие расстояния в полете.

Как выглядит Tesla Roadster: смотрите видео​

Основное о Tesla Roadster