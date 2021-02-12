У Tesla намагаються зробити так, аби спортивний електромобіль Roadster 2 зміг літати. Засновник компанії, американський мільярдер Ілон Маск, поділився подробицями.

Про це Ілон Маск розповів у подкасті Джо Рогана. Зауважимо, що ідея винахідника може доповнити анонсований раніше пакет SpaceX.

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Цей пакет передбачає наявність балонів зі стисненим газом замість задніх сидінь. Це дозволить автомобілю отримати додаткове прискорення.

Хочу, щоб Roadster літав. Думаю, як змусити це авто літати, не вбиваючи людей. Можливо, воно зможе літати на висоті метра над землею або щось

– припустив Маск.

"І якщо ви раптово впадете, пошкодиться тільки підвіска, вона може вибухнути, але ви не помрете", – запевнив американський мільярдер.

Він прагне, аби новий Roadster, який може з'явитися на ринку вже у 2022 році, не просто відривався від землі, але й міг долати невеликі відстані у польоті.

Який вигляд має Tesla Roadster: дивіться відео

Основне про Tesla Roadster