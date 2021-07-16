Hyundai подписала Меморандум о взаимопонимании (MOU) с Городской транспортной корпорацией Седжон для содействия бесперебойному функционированию пилотной программы. Она также будет действовать в сотрудничестве с Shucle – местной службой мобильности. Так, пассажиры смогут заказывать поездку через приложение.

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Что известно

Компания разработала автобус на базе Hyundai H350 – легкого коммерческого четырехдверного фургона. Его оборудовали технологии автономного вождения. Автомобиль также получил временное разрешение на эксплуатацию "автономного вождения 3 уровня" от южнокорейского Министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

RoboShuttle будет работать на маршруте, протяженность которого составит 6,1 километра. Количество остановок для пассажиров – 20.

Автомобиль сможет воспринимать окружение, принимать решения и контролировать себя во время движения на дороге, требуя минимального вмешательства водителя. Транспортное средство рассчитано на 14 пассажиров. Оно сможет развивать до 156 километров в час.

Ожидается, что услуга сделает общественный транспорт более эффективным, поскольку маршрутки будут останавливаться только на пунктах сбора и высадки, которые были предварительно выбраны пассажирами с помощью программы.

Сначала заказать RoboShuttle через приложение Shucle смогут жители города Седжон, а впоследствии – услугу расширят в другие регионы.