Hyundai підписала Меморандум про взаєморозуміння (MOU) з Міською транспортною корпорацією Седжон для сприяння безперебійному функціонуванню пілотної програми. Вона також діятиме у співпраці з Shucle – місцевою службою мобільності. Так, пасажири зможуть замовляти поїздку через додаток.

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Що відомо

Компанія розробила автобус на базі Hyundai H350 – легкого комерційного, чотиридверного фургона. Його обладнали технологією автономного водіння. Автомобіль також отримав тимчасовий дозвіл на експлуатацію "автономного водіння 3 рівня" від південнокорейського Міністерства землі, інфраструктури та транспорту.

RoboShuttle працюватиме на маршруті, протяжність якого становитиме 6,1 кілометра. Кількість зупинок для пасажирів – 20.

Автомобіль зможе сприймати оточення, приймати рішення та контролювати себе під час руху на дорозі, вимагаючи мінімального втручання водія. Транспортний засіб розрахований на 14 пасажирів. Він зможе розвивати до 156 кілометрів за годину.

Очікується, що послуга зробить громадський транспорт більш ефективним, оскільки маршрутки зупинятимуться лише на пунктах збору та висадки, які були попередньо обрані пасажирами за допомогою програми.

Спершу замовити RoboShuttle через додаток Shucle зможуть мешканці міста Седжон, а згодом – послугу розширять до інших регіонів.