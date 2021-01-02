Honda представила "автомобильную маску": улавливает почти 100% вирусов – фото, детали
Японская компания Honda создала "маску" для фильтра в салоне автомобиля. Такое изделие за 15 минут улавливает до 99,8% вирусов, которые передаются через воздух.
Исследования показали, что уже через 24 часа этот показатель даже возрастает до 99,9%, об этом сообщает Carscoops.
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Как объяснили разработчики, Kurumask работает по том же принципу, как и обычная маска для лица – только надевают ее на салонный фильтр. Такое устройство будет сохранять эффективность минимум год.
Kurumask – так выглядит "автомобильная маска" / Фото Honda
Как работает изобретение
Заметим, что "автомобильная маска" работает, используя микроскопические шипы на своей поверхности. Они ловят и обезвреживают вирусы, которые проходят через нее.
Мы хотим, чтобы водители чувствовали себя безопасно и комфортно даже тогда, когда в холодную погоду закрывают окна авто,
– отметил Такахару Ечиго, руководитель проекта.
В Honda заявили, что сотрудничают с командой инженеров, которые разрабатывают автомобиль для перевозки пациентов с COVID-19. Идея партнерства заключается в обеспечении безопасных условий для водителей.
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