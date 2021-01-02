Японська компанія Honda створила "маску" для фільтра у салоні автомобіля. Такий виріб за 15 хвилин вловлює до 99,8% вірусів, які передаються через повітря.

Натомість дослідження показали, що вже за 24 години цей показник навіть зростає до 99,9%, про це повідомляє Carscoops.

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Як пояснили розробники, Kurumask працює за тим же ж принципом, як і звичайна маска для обличчя – лише надягають її на салонний фільтр. Такий пристрій зберігатиме ефективність щонайменше рік.



Kurumask – "автомобільна маска" / Фото Honda

Як працює винахід

Зауважимо, що "автомобільна маска" працює, використовуючи мікроскопічні шипи на своїй поверхні. Вони ловлять та знешкоджують віруси, які проходять через неї.

Ми хочемо, аби водії почувалися безпечно та комфортно навіть тоді, коли у холодну погоду зачиняють вікна авто,

– наголосив Такахару Ечіго, керівник проєкту.

У Honda заявили, що співпрацюють з командою інженерів, які розробляють авто для перевезення пацієнтів з COVID-19. Ідея партнерства полягає у забезпеченні безпечніших умов для водіїв.

Довідка. Поки що Kurumask доступна лише для автомобілів Honda N-Box. Проте у найближчому майбутньому компанія планує розробити аналогічні "маски" і для інших моделей.