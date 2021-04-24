Компания старается не отставать от глобального гонки электромобилей. В исследования и разработки в течение 2021 – 2026 годов там планируют инвестировать около 46 млрд долларов.
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Новый президент Honda подчеркнул, что впереди – нелегкая борьба. Говорится о том, как быстро удастся построить структуру, которая позволит получать прибыль.
Ведь сейчас, по словам Тошихиро Майба, продажи электромобилей Honda составляют менее 1% от общего объема продаж в Японии.
Отметим, что он возглавил компанию в апреле 2021 года. Тогда он, в частности, решительно призвал к "серьезных преобразований с большой скоростью".
Планы Honda в цифрах
- К 2030 году компания хочет увеличить долю продаж электромобилей до 40% в Северной Америке и Китае.
- В то же время в Японии к этому же времени планируют довести продажи электромобилей до 20%.
- В то же время к 2035 году этот показатель намерены увеличить до 80% – как в Японии, так и за ее пределами.
Цели в Японии немного другие, ведь здесь есть устойчивый потребительский спрос на гибриды,
– пояснил президент компании.
Учитывая переход на электрокары, у Honda надеются, что им удастся увеличить прибыль на 7%.