Компания старается не отставать от глобального гонки электромобилей. В исследования и разработки в течение 2021 – 2026 годов там планируют инвестировать около 46 млрд долларов.

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Новый президент Honda подчеркнул, что впереди – нелегкая борьба. Говорится о том, как быстро удастся построить структуру, которая позволит получать прибыль.

Ведь сейчас, по словам Тошихиро Майба, продажи электромобилей Honda составляют менее 1% от общего объема продаж в Японии.

Отметим, что он возглавил компанию в апреле 2021 года. Тогда он, в частности, решительно призвал к "серьезных преобразований с большой скоростью".

Планы Honda в цифрах

К 2030 году компания хочет увеличить долю продаж электромобилей до 40% в Северной Америке и Китае.

В то же время в Японии к этому же времени планируют довести продажи электромобилей до 20%.

В то же время к 2035 году этот показатель намерены увеличить до 80% – как в Японии, так и за ее пределами.

Цели в Японии немного другие, ведь здесь есть устойчивый потребительский спрос на гибриды,

– пояснил президент компании.

Учитывая переход на электрокары, у Honda надеются, что им удастся увеличить прибыль на 7%.

Обратите внимание! Накануне премьер-министр Японии Йосихиде Суга пообещал сократить выбросы парниковых газов на 46% к 2030 году – в сравнении с 2013 годом.