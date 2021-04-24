Компанія намагається не відставати від глобальної гонки електромобілів. У дослідження та розробки впродовж 2021 – 2026 років там планують інвестувати близько 46 мільярдів доларів.
До теми В Японії водіям електрокарів дозволять безкоштовно паркуватися у нацпарках
Новий президент Honda наголосив, що попереду – нелегка боротьба. Мовиться про те, як швидко вдасться побудувати структуру, яка дозволить отримувати прибуток.
Адже наразі, за словами Тошіхіро Майба, продажі електромобілів Honda складають менше ніж 1% від загального обсягу продажів в Японії.
Зазначимо, що він очолив компанію у квітні 2021 року. Тоді він, зокрема, рішуче закликав до "серйозних перетворень з великою швидкістю".
Плани Honda у цифрах
- До 2030 року компанія хоче збільшити частку продажів електромобілів до 40% в Північній Америці та Китаї.
- Водночас у Японії до цього ж часу планують довести продажі електромобілів до 20%.
- Водночас до 2035 року цей показник мають намір збільшити до 80% – як в Японії, так і за її межами.
Цілі в Японії трохи інші, адже тут є стійкий споживчий попит на гібриди,
– пояснив президент компанії.
Враховуючи перехід на електрокари, у Honda сподіваються, що їм вдасться збільшити прибуток на 7%.