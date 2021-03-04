На Херсонском судостроительном заводе Smart Maritime Group завершили модернизацию сухогруза Gelius 1. Его уже сдали в эксплуатацию.

Модернизация происходила в пределах проекта Морского Инженерного Бюро, базирующегося в Одессе.

Читайте также Япония спустила на воду фрегат нового поколения Mogami: фото, видео

Специалистам удалось:

удлинить судно с помощью вставки на 25,35 метров, поэтому оно стало двотрюмовим.

увеличить суммарный объем трюмов более чем на 64% – сейчас этот показатель составляет 7 377 кубометров;

установить люковые закрытия типа "Folder" с гидравлическим приводом.

Отмечается, что совокупный вес вставки и люковых закрытий составляет 393 тонны.

Gelius 1 Судно было возведено в 2007 году на турецком заводе Aksoy Shipyard по проекту Морского Инженерного Бюро. Судно имело габариты 90 на 15.9 метров, высота борта составляла 4,5 метров, а дедвейт – 3 640 тонн.

Справка

Smart Maritime Group – крупнейший украинский судостроитель. Компания объединяет активы промышленно-инвестиционной группы Smart Holding: Николаевскую и Херсонскую верфи. Занимается строительством среднетоннажных полнокомплектных судов и сложными судоремонтными работами. Обслуживает компании из Великобритании, Норвегии, Нидерландов и не только.