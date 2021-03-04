На Херсонській корабельні модернізували суховантажне судно Gelius 1
На Херсонському суднобудівному заводі Smart Maritime Group завершили модернізацію суховантажного судна Gelius 1. Його вже здали в експлуатацію.
Джерело:пресслужба SMG
Модернізація відбувалася в межах проєкту Морського Інженерного Бюро, що базується в Одесі.
Читайте також Японія спустила на воду фрегат нового покоління Mogami: фото, відео
Фахівцям вдалося:
- подовжити судно за допомогою вставки на 25,35 метрів, відтак воно стало двотрюмовим.
- збільшити сумарний обсяг трюмів більш ніж на 64% – наразі цей показник складає 7 377 кубометрів;
- встановити люкові закриття типу "Folder" з гідравлічним приводом.
Gelius 1Судно було зведене у 2007 році на турецькому заводі Aksoy Shipyard за проєктом Морського Інженерного Бюро. Судно мало габарити 90 на 15.9 метрів, висота борту становила 4,5 метрів, а дедвейт – 3 640 тонн.
Поділитися новиною