На Херсонському суднобудівному заводі Smart Maritime Group завершили модернізацію суховантажного судна Gelius 1. Його вже здали в експлуатацію.

Модернізація відбувалася в межах проєкту Морського Інженерного Бюро, що базується в Одесі.

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Фахівцям вдалося:

подовжити судно за допомогою вставки на 25,35 метрів, відтак воно стало двотрюмовим.

збільшити сумарний обсяг трюмів більш ніж на 64% – наразі цей показник складає 7 377 кубометрів;

встановити люкові закриття типу "Folder" з гідравлічним приводом.

Відзначається, що сукупна вага вставки та люкового закриття становить 393 тонни.

Gelius 1 Судно було зведене у 2007 році на турецькому заводі Aksoy Shipyard за проєктом Морського Інженерного Бюро. Судно мало габарити 90 на 15.9 метрів, висота борту становила 4,5 метрів, а дедвейт – 3 640 тонн.