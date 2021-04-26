Сейчас страны имеют только паромное сообщение. Проект призван объединить два города в один единственный мегаполис.

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О проекте

Новейший тоннель длиной 103 километра будет вдвое больше тоннеля под Ла-Маншем. Отмечают, что строительство тоннеля обеспечит экономический рост стран. Кроме того, реализация проекта позволит привлечь больше предпринимателей со всей планеты.

Разработчики подчеркивают, что на всем участке от Хельсинки до Таллинна наблюдаются отличные геологические условия – твердая скальная порода и гранит.

Мы считаем, что сможем работать очень быстро, применяя новую технологию плазменного бурения – это в десять раз ускоряет процесс. Будут применяться инновации,

– отметил Питер Вестербакка, основатель и исполнительный председатель компании FinEst Bay Area Development, возглавляющий проект.

Проект будущего мегаполиса / Фото FinEst Bay Area Development

Цифры

По информации разработчиков, тоннель может быть завершен к декабрю 2024 года. Проект финансируется частными инвесторами, что позволяет избежать выполнения всех процессов государственных закупок и ускоряет строительство. Он обеспечит рабочие места в течение 6 лет для 30 000 человек. Общую стоимость работ оценивают в 20 миллиардов долларов.