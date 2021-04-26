Наразі країни мають лише паромне сполучення. Проєкт покликаний об'єднати два міста в єдиний мегаполіс.
Цікаво Вижити після кліматичних змін: архітектори розробили концепцію поселення у пустелі
Про проєкт
Новітній тунель завдовжки 103 кілометри буде вдвічі більший за тунель під Ла-Маншем. Зауважують, що будівництво тунелю забезпечить економічне зростання країн. Крім того, реалізація проєкту дозволить залучити більше підприємців-початківців з усієї планети.
Розробники підкреслюють, що на всій ділянці від Гельсінкі до Таллінна спостерігаються відмінні геологічні умови – тверда скельна порода та граніт.
Ми вважаємо, що зможемо працювати дуже швидко, застосовуючи нову технологію плазмового буріння – це в десять разів прискорює процес. Будуть застосовуватися інновації,
– зазначив Пітер Вестербакка, засновник та виконавчий голова компанії FinEst Bay Area Development, який очолює проєкт.
Проєкт майбутнього мегаполісу / Фото FinEst Bay Area Development