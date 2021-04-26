Наразі країни мають лише паромне сполучення. Проєкт покликаний об'єднати два міста в єдиний мегаполіс.

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Про проєкт

Новітній тунель завдовжки 103 кілометри буде вдвічі більший за тунель під Ла-Маншем. Зауважують, що будівництво тунелю забезпечить економічне зростання країн. Крім того, реалізація проєкту дозволить залучити більше підприємців-початківців з усієї планети.

Розробники підкреслюють, що на всій ділянці від Гельсінкі до Таллінна спостерігаються відмінні геологічні умови – тверда скельна порода та граніт.

Ми вважаємо, що зможемо працювати дуже швидко, застосовуючи нову технологію плазмового буріння – це в десять разів прискорює процес. Будуть застосовуватися інновації,

– зазначив Пітер Вестербакка, засновник та виконавчий голова компанії FinEst Bay Area Development, який очолює проєкт.

Проєкт майбутнього мегаполісу / Фото FinEst Bay Area Development

Цифри

За інформацією розробників, тунель може бути завершений до грудня 2024 року. Проєкт фінансується приватними інвесторами, що дозволяє уникнути виконання усіх процесів державних закупівель та пришвидшує будівництво. Він забезпечить робочі місця протягом 6 років для 30 000 людей. Загальну вартість робіт оцінюють у 20 мільярдів доларів.