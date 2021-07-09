Когда Harley-Davidson дебютировал со своим первым электрическим мотоциклом в 2019 году, его сдерживали высокая цена и проблемы с производством на раннем этапе.

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После выделения LiveWire как отдельного бренда в начале 2021 компания вернулась со своим вторым электрическим велосипедом и надеется решить эти проблемы.

Harley-Davidson официально представит этот электробайк 18 июля на выставке Progressive IMS Outdoors в Северной Калифорнии. Сейчас его уже можно заказать на сайте LiveWire. Сначала этот электробайк можно будет приобрести только в Калифорнии, Нью-Йорке и Техасе. Ведь сейчас только 12 дилерских центров в этих штатах имеют право его продавать. Впрочем, уже с осени 2021 эта новинка будет доступна и в других дилеров.

Цена – одно из основных преимуществ

Самая привлекательная черта нового LiveWire One от Harley-Davidson – это его цена. Электрический мотоцикл будет стоить 21 999 долларов.

Обратите внимание! Это почти на 8 000 долларов меньше суммы, за которую продавали оригинальный LiveWire, когда он вышел в 2019 году.

Как пишет The Verge, в Harley-Davidson ожидают, что федеральные субсидии позволят клиентам приобрести LiveWire One менее чем за 20 000 долларов.



Новый электробайк от Harley-Davidson / Фото Harley-Davidson



Так выглядит новый электрический мотоцикл / Фото Harley-Davidson

Другие весомые преимущества

Компания утверждает, что во время движения по городским улицам LiveWire One может проехать 234 километра без подзарядки. Этот показатель для его "предшественника" достигал лишь 177 километров. Используя быстрое зарядное устройство полностью зарядить аккумулятор LiveWire One можно будет примерно за час или с нуля до 80% примерно за 45 минут. Новый мотоцикл Harley-Davidson также оснащен шестиосевим инерционным измерительным блоком для помощи при торможении и поворотах.