Коли Harley-Davidson дебютував зі своїм першим електричним мотоциклом у 2019 році, його стримували висока ціна й проблеми з виробництвом на ранньому етапі.

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Після виокремлення LiveWire як окремого бренду на початку 2021 року компанія повернулася зі своїм другим електричним велосипедом й сподівається розв'язати ці проблеми.

Harley-Davidson офіційно представить цей електробайк 18 липня на виставці Progressive IMS Outdoors у Північній Каліфорнії. Наразі його вже можна замовити на сайті LiveWire. Спочатку цей електробайк можна буде придбати лише у Каліфорнії, Нью-Йорку та Техасі. Адже наразі лише 12 дилерських центрів у цих штатах мають право його продавати. Втім, вже з осені 2021 рік ця новинка буде доступною й в інших дилерів.

Ціна – одна з основних переваг

Найпривабливіша риса нового LiveWire One від Harley-Davidson – це його ціна. Електричний мотоцикл буде коштувати 21 999 доларів.

Зверніть увагу! Це майже на 8 000 доларів менше від суми, за яку продавали оригінальний LiveWire, коли він вийшов в 2019 році.

Як пише The Verge, у Harley-Davidson очікують, що федеральні субсидії дозволять клієнтам придбати LiveWire One менш ніж за 20 000 доларів.



Новий електробайк від Harley-Davidson / Фото Harley-Davidson

Інші вагомі переваги

Компанія стверджує, що під час руху по міських вулицях LiveWire One може проїхати 234 кілометри без підзарядки. Цей показник для його "попередника" сягав лише 177 кілометрів. Використовуючи швидкий зарядний пристрій повністю зарядити акумулятор LiveWire One можна буде приблизно за годину або з нуля до 80% приблизно за 45 хвилин.Новий мотоцикл Harley-Davidson також оснащений шестиосевим інерційним вимірювальним блоком для допомоги при гальмуванні та поворотах.