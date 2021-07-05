Они способны развивать скорость до 50 километров в час. Первые поставки скейтбордов клиентам запланированы уже на сентябрь 2021 года.

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Разработчики заявили, что новый электрический скейтборд от Evolve сможет проехать до 65 километров без подзарядки. Все это – благодаря емкому аккумулятору.

Управление инновационным скейтбордом

Кроме обычного управления с помощью ног, скейтбордами новой серии можно управлять и со специального пульта. Он работает по технологии Bluetooth.

Справка. С пульта можно вручную регулировать ускорение и торможение. Кроме этого, он позволяет управлять системой освещения – говорится, в частности, об аварийных огнях.

Владельцу инновационного транспорта не следует переживать, что пульт может повредиться при падении. Ведь его разместили в прочный защищенный каркас.

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Сколько стоит новинка

Електроскейтборд Hadean будет доступен в нескольких моделях. За Hadean Carbon Street, например, придется заплатить от 2 899 долларов. В то же время версия Bamboo обойдется всего в 2 549 долларов.