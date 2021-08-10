Харьковское предприятие доставило партию продукции в Египет

Назначение деталей – комплектование египетского самолета АН-74, который был изготовлен на харьковском авиазаводе. Доставка осуществлена ​​в рамках соглашения по обслуживанию самолетов Министерства обороны Республики Египет.

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Следующий шаг

Отмечается, что в сентябре в Египет отправится ремонтная бригада. Главная цель – восстановление самолета. После проведения работ АН-74 пройдет контрольно-восстановительное обслуживание на харьковском предприятии.

28 – 29 июня генеральный директор ХГАПП Александр Кривоконь посетил Египет с целью достижения договоренностей о партнерстве. Успешные переговоры продемонстрировали восстановление доверия к Харьковскому авиапредприятию и реанимировали сотрудничество с египтянами. В долгосрочной перспективе планируется реализация ряда перспективных проектов.