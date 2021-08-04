Отмечается, что капитальный ремонт провели качественно и в отведенные сроки. Работы проводились в соответствии с нормативными документами и в соответствии с технологическим процессом капитального ремонта. Контролем процесса занималась служба управления качеством предприятия и военной приемкой.

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О технике

БМП-2 – советская гусеничная боевая машина пехоты. Основное назначение техники – транспортировка личного состава к переднему краю, повышение его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя в условиях применения оружия массового поражения, в частности ядерного, совместных действий с танками в бою.

Справка: Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" специализируется на капитальном ремонте и модернизации бронетанкового вооружения и техники. Компания входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".