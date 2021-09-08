Новые автобусы вышли на следующие маршруты: 59е, 64е, 82е та 89е. В Харькове их эксплуатируют впервые.
Примечательно Киев получил 4 новые трамваи: что о них известно
Что известно
- двигатель расположен спереди;
- привод осуществляется на передние колеса, что значительно улучшает управляемость, в частности на скользкой дороге;
- длина автобуса составляет 6 метров;
- низкий уровень пола;
- широкие двустворчатые двери;
- транспортное средство оборудовано пандусом для людей с ограниченными возможностями.
В Харькове начали курсировать новые турецкие автобусы / Фото "Харьков траспортный"