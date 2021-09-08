Новые автобусы вышли на следующие маршруты: 59е, 64е, 82е та 89е. В Харькове их эксплуатируют впервые.

Примечательно Киев получил 4 новые трамваи: что о них известно

Что известно

  • двигатель расположен спереди;
  • привод осуществляется на передние колеса, что значительно улучшает управляемость, в частности на скользкой дороге;
  • длина автобуса составляет 6 метров;
  • низкий уровень пола;
  • широкие двустворчатые двери;
  • транспортное средство оборудовано пандусом для людей с ограниченными возможностями.

В Харькове начали курсировать новые турецкие автобусы / Фото "Харьков траспортный"