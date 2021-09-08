Новітні автобуси вийшли на такі маршрути: 59е, 64е, 82е та 89е. У Харкові їх експлуатують вперше.

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Що відомо

двигун розташований спереду;

привід здійснюється на передні колеса, що значно покращує керованість, зокрема на слизькій дорозі;

довжина автобуса становить 6 метрів;

низький рівень підлоги;

широкі двостулкові двері;

транспортний засіб обладнаний пандусом для людей з обмеженими можливостями.

У Харкові розпочали курсувати нові турецькі автобуси / Фото "Харків траспортний"