Инновационную разработку представило издательство "Ранок" во главе с Виктором Кругловым. "Чистую" бумагу изготовили специалисты Змиевской бумажной фабрики.

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Как это удалось

Антибактериальная бумага производится из целлюлозной массы, в которую добавляют биоцидную жидкость. Антисептическое действие обеспечивают соли гидрохлорида, содержащиеся в веществе ПАПДЕЗ. Именно оно предотвращает развитие патогенной флоры.

Применение

Бактерицидную бумагу смогут использовать:

для обеззараживания ран и лечения;

для обеспечения надлежащего хранения пищевых продуктов, что предотвратит развитие плесени, грибков и бактерий;

для изготовления учебников, тетрадей, одноразовых экологических ручек и карандашей.

К примеру, бактерицидный бумажный пакет для продуктов, которые хранятся на полках в супермаркетах, не даст микробам развиваться. Иными словами, если человек, который является носителем вируса, прикоснется к упаковке, на нем не останутся бактерии. Так, другие покупатели будут в безопасности.

Кроме того, антибактериальную бумагу смогут использовать для производства денежных банкнот. По словам экспертов, это продлит срок существования банкнот и снизит активность распространения бактерий между людьми.

Более того, разработчики предлагают Министерству образования рассмотреть идею печати учебников на бактерицидной бумаге. Сейчас команда работает над разработкой биоцидной бумаги длительного действия. Издательство готово начать выпуск новых учебников для школ на новейшей антибактериальной бумаге уже в этом году.

Учебник живет 5 лет ?! А сколько проживут бактерии на нем? Во время пандемии нужно максимально защитить детей и предотвратить распространение болезни. Это могут быть книги, тетради, учебники, напечатанные на антибактериальной бумаге,

– отмечает генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов.