В Харькове создадут собственный трамвай: разработчики показали концепцию – видео
"Экополис ХТЗ" представил проект харьковского трамвая. Для реализации идеи планируют привлечь современные технологии, высококлассных специалистов и инновационные решения.
Презентация нового проекта состоялась 13 октября возле будущего цеха финальной сборки на Харьковском транспортном заводе. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
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Разработчики уже готовы начинать работы. Более того, для реализации проекта "Харьковский трамвай" они привлекли международную компанию из Чехии.
Экополис ХТЗБизнес-парк высоких технологий, организованный по модели инновационной деловой экосистемы, который привлек инвестиции на сумму 1 млрд долларов. В перспективе – это предоставит Украине не менее 10 тысяч новых рабочих мест.
Когда трамвай разработают?
Проект предусматривает реализацию трех стадий, которые будут воплощаться параллельно:
- конструкторская;
- строительная;
- производственная.
Пока мы рассчитываем на 50 вагонов в год, но, если объемы рынка увеличатся, сможем нарастить мощности. Изготовление основных компонентов будет проводиться на территории ХТЗ. Позже на этой базе можно будет производить вагоны метро, электробусы. Проект реализуется в рамках общей концепции "Экополис ХТЗ" и станет первым его производством, – рассказал генеральный директор ХТЗ Андрей Коваль.
Добавим, "Экополис ХТЗ" станет главным объектом национального проекта "Украинская Кремниевая долина".