"Экополис ХТЗ" представил проект харьковского трамвая. Для реализации идеи планируют привлечь современные технологии, высококлассных специалистов и инновационные решения.

Презентация нового проекта состоялась 13 октября возле будущего цеха финальной сборки на Харьковском транспортном заводе. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

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Эксперты уверяют, что подвижной состав трамваев в Украине устарел и требует замены, ведь около 90 процентов вагонов были созданы более 20 лет назад. Кроме того, новое производство современных низкопольных трамваев позволит удовлетворить потребности не только Харькова, но и всей Украины.

Разработчики уже готовы начинать работы. Более того, для реализации проекта "Харьковский трамвай" они привлекли международную компанию из Чехии.

Экополис ХТЗ Бизнес-парк высоких технологий, организованный по модели инновационной деловой экосистемы, который привлек инвестиции на сумму 1 млрд долларов. В перспективе – это предоставит Украине не менее 10 тысяч новых рабочих мест.

Когда трамвай разработают?

Проект предусматривает реализацию трех стадий, которые будут воплощаться параллельно:

конструкторская;

строительная;

производственная.

Исследовательский образец планируют показать через полтора-два года и начать производство серийной продукции для нужд города.

Пока мы рассчитываем на 50 вагонов в год, но, если объемы рынка увеличатся, сможем нарастить мощности. Изготовление основных компонентов будет проводиться на территории ХТЗ. Позже на этой базе можно будет производить вагоны метро, ​​электробусы. Проект реализуется в рамках общей концепции "Экополис ХТЗ" и станет первым его производством, – рассказал генеральный директор ХТЗ Андрей Коваль.

Добавим, "Экополис ХТЗ" станет главным объектом национального проекта "Украинская Кремниевая долина".