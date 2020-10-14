"Екополіс ХТЗ" представив проєкт харківського трамваю. Для реалізації ідеї планують залучити найсучасніші технології, висококласних фахівців та інноваційні рішення.

Презентація нового проєкту відбулася 13 жовтня біля майбутнього цеху фінального складання на Харківському транспортному заводі. Про це повідомила пресслужба міської ради.

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Експерти запевняють, що рухомий склад трамваїв в Україні застарів та потребує заміни, адже близько 90 відсотків вагонів були створені понад 20 років тому. Ба більше, нове виробництво сучасних низькопідлогових трамваїв дозволить задовольнити потреби не лише Харкова, але і всієї України.

Розробники вже готові розпочинати роботи. Ба більше, для реалізації проєкту "Харківський трамвай" вони залучили міжнародну компанію з Чехії.

Екополіс ХТЗ Бізнес-парк високих технологій, організований за моделлю інноваційної ділової екосистеми, що залучив інвестиції на суму 1 млрд доларів. В перспективі – це надасть Україні не менше 10 тисяч нових робочих місць.

Коли трамвай розроблять?

Проєкт передбачає реалізацію трьох стадій, які будуть втілюватися паралельно:

конструкторська;

будівельна;

виробнича.

Дослідний зразок планують показати за півтора-два роки та почати виробництво серійної продукції на потреби міста.

Поки ми розраховуємо на 50 вагонів на рік, але, якщо обсяги ринку збільшаться, зможемо наростити потужності. Виготовлення основних компонентів проводитиметься на території ХТЗ. Пізніше на цій базі можна буде виробляти вагони метро, ​​електробуси. Проєкт реалізується в рамках загальної концепції "Екополіс ХТЗ" і стане першим його виробництвом, – розповів генеральний директор ХТЗ Андрій Коваль.