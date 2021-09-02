Сейчас игра находится на этапе разработки, но уже доступна для ПК на Steam. Впоследствии планируют представить версии для смартфонов и планшетов.

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Assembler Машинно-ориентированный язык программирования низкого уровня. Он содержит совокупность обозначений для представления в удобной форме программ, записанных в машинном коде. Его команды прямо соответствуют отдельным командам машины или их последовательности. Языки "ассемблера" для различных аппаратных платформ несовместимы, при этом, могут быть в целом схожи. Позволяет эффективно распоряжаться аппаратными ресурсами устройств. Assembler формирует четкое понимание того, как "железо" становится высокоинтеллектуальным.

Об игре

Игра представляет собой ряды индикаторов, отражающих значения регистров (регистр результата, регистр входных данных и регистр счетчика адреса). Именно так работали первые компьютеры во времена становления вычислительной техники.

В этой программе мы постарались совместить атмосферу и особый шарм первых вычислительных машин с учебным инструментом, благодаря которому вы можете получить навыки работы с языком Assembler,

– подчеркнул разработчик.

Во время учебы пользователь сможет программировать вычислительные операции в условиях ограниченных набора команд и ресурсов – как и работали программисты раньше. Игроки могут испытать себя, ориентируясь только на лампочки индикаторов. В распоряжении:

256 байтов памяти;

8-разрядный процессор;

система из 102 команд.

Игра, которая поможет изучить Assembler: видео