Компания провела около 50 интервью и UX/UI тестов с другими руководителями и ФАУНДЕР, чтобы установить уровень спроса. Выяснилось, что проблема есть и требует решения.

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Авторы проекта – Егор Валовский из веб-студии Nextpage и совладелец агентства Syntropy Даниил Голота. Они имели нам целью разработать простой сервис для управления финансами, который пригодится сервисным бизнесам.

Классическая история стартапа, когда начинаешь создавать продукт, который решает твои собственные проблемы, потому что ничто другое этого сделать не может,

– отметил Даниил.

О сервисе

Fintellect – это виртуальный директор по финансам (СFO). Отмечают, что сервис может быть очень полезным для компаний, которые специализируются на определенном деле, однако недостаточно разбираются в бизнес-модели, финансах, операционном управлении. С помощью программы можно:

бюджетировать деньги;

составлять проекцию финансового состояния компании;

интегрироваться с банками и автоматизировать транзакции по всем счетам;

создавать планирование и учет проектов, которые являются основной бизнес-единицей в сервисных компаниях;

рассчитывать и отслеживать проекты так, чтобы владелец всегда видел их доходность и мог быстро принимать решения.

Интересно! Учитывая потребности пользователей команда подключила к сервису провайдера SaltEdge, который через PSD2 протокол автоматически добавляет транзакции, проходящие по бизнес-счетам пользователя. Теперь ему не нужно будет прилагать все расходы и доходы вручную.

Сервис синхронизируется с более 1000 банков в Европе и основными банками в Украине ("Приватбанк", monobank, "Альфа-Банк Украина"), а также – платежными системами Wise, PayPal, Coinbase.

Сейчас разработчики собирают группу из 100 пользователей, которые будут тестировать решение. Следующий шаг – запуск MVP. Индивидуальная подписка стоит 19 евро в месяц. В будущем должна появиться и командная подписка.