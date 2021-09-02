Наразі гра перебуває на етапі розробки, але вже доступна для ПК на Steam. Згодом планують представити версії для смартфонів і планшетів.

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Assembler Машинно-орієнтована мова програмування низького рівня. Вона містить сукупність позначень для подання в зручній формі програм, записаних в машинному коді. Його команди прямо відповідають окремим командам машини або їх послідовності. Мови "асемблера" для різних апаратних платформ несумісні, при цьому, можуть бути в цілому подібні. Дозволяє ефективно розпоряджатися апаратними ресурсами пристроїв. Assembler формує чітке розуміння того, як "залізо" стає високоінтелектуальним.

Про гру

Гра являє собою ряди індикаторів, які відображають значення регістрів (регістр результату, регістр вхідних даних і регістр лічильника адреси). Саме так працювали перші комп'ютери за часів становлення обчислювальної техніки.

У цій програмі ми постаралися поєднати атмосферу і особливий шарм перших обчислювальних машин з навчальним інструментом, завдяки якому ви можете отримати навички роботи з мовою Assembler,

– підкреслив розробник.

Під час навчання користувач зможе програмувати обчислювальні операції в умовах обмежених набору команд та ресурсів – як і працювали програмісти раніше. Гравці можуть випробувати себе, орієнтуючись лише на лампочки індикаторів. У розпорядженні:

256 байтів пам'яті;

8-розрядний процесор;

система зі 102 команд.

Гра, яка допоможе вивчити Assembler: відео