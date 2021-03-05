125 жителей американского города Стоктон, что в Калифорнии, в течение 2 лет получали ежемесячно 500 долларов. При этом, не было никаких условий относительно того, как их тратить. О результатах эксперимента – читайте дальше.

Уже через год среди участников эксперимента увеличилось количество тех, кто имеет полную занятость. А уровень депрессии и тревожности у этих людей уменьшились.

Интересно В американском Майами открыли парк под линией метро: красноречивые фото

Кто был инициатором

Эксперимент начался в феврале 2019 и завершился в январе 2021 года. Он вдохновил мэров других американских городков на запуск подобных пилотных проектов с базовым доходом.

Программу под названием Stockton Economic Empowerment Demonstration возглавил мэр города Майкл Таббс. 125 ее участников получали 500 долларов в месяц без каких-либо условий.

Меня воспитали 3 удивительные женщины, в частности моя мать-одиночка. Проблема заключалась не в том, что они не могли управлять деньгами. В них никогда не было достаточно денег, чтобы управлять,

– пояснил Таббс.

Летом 2020 года Таббс основал объединение мэров, заинтересованных в запуске таких проектов – "Мэры за гарантированный доход". Не менее 40 его коллег из разных штатов присоединились к инициативе.

Заметим, что к участию в эксперименте пригласили жителей районов, где средний семейный доход был ниже, чем во всем городе – примерно 46 000 долларов или меньше.

Результаты эксперимента

Участники сообщили об улучшении эмоционального состояния и уменьшение тревоги. Все потому, что в частности, смогли получить ряд возможностей, которые многие считают очевидными.

"Например, удалось наконец организовать семейный ужин или сделать маме желанный подарок на день рождения", – – рассказал один из участников Stockton Economic Empowerment Demonstration.

На что тратили деньги участники

Участники программы базового дохода Стоктона тратили большую часть выплат на предметы первой необходимости:

почти 37% денег – на продукты питания;

11% – на коммунальные услуги;

10% – на содержание автомобиля;

менее 1% – на алкоголь или табак.

К февралю 2020 году более 50% участников сообщили, что у них достаточно денег, чтобы покрывать непредвиденные расходы. В начале эксперимента этот показатель достигал лишь 25%.

Процент участников, которым удалось выплатить долги, вырос до 62%. Уровень безработицы упал с 12% до 8%. В то же время в другой группе, которая не получала помощи, безработица наоборот возросло с 14 до 15%.