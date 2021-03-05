125 мешканців американського міста Стоктон, що у Каліфорнії, впродовж 2 років отримували щомісяця 500 доларів. При цьому, не було жодних умов щодо того, як їх витрачати. Про результати експерименту – читайте далі.

Вже через рік серед учасників експерименту збільшилася кількість тих, хто має повну зайнятість. Натомість рівень депресії та тривожності у цих людей зменшилися.

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Хто був ініціатором

Експеримент розпочався у лютому 2019 року та завершилася в січні 2021 року. Він надихнув мерів інших американських містечок на запуск схожих пілотних проєктів з базовим доходом.

Програму з назвою Stockton Economic Empowerment Demonstration очолив мер міста Майкл Таббс. 125 її учасників отримували 500 доларів щомісяця без будь-яких умов.

Мене виховали 3 дивовижні жінки, зокрема моя мати-одиначка. Проблема полягала не в тому, що вони не могли управляти грошима. У них ніколи не було достатньо грошей, аби управляти,

– пояснив він.

Влітку 2020 року Таббс заснував об'єднання мерів, зацікавлених у запуску таких проєктів – "Мери за гарантований дохід". Щонайменше 40 його колег з різних штатів приєдналися до ініціативи.

Зауважимо, що до участі в експерименті запросили жителів районів, де середній сімейний дохід був нижчим ніж у всьому місті – приблизно 46 тисяч доларів або й менше.

Результати експерименту

Учасники повідомили про покращення емоційного стану та зменшення тривоги. Все через те, що зокрема, змогли отримати низку можливостей, які багато хто вважає очевидними.

"Наприклад, вдалося нарешті організувати сімейну вечерю чи зробити мамі бажаний подарунок на день народження", – розповів один з учасників Stockton Economic Empowerment Demonstration.

На що витрачали гроші учасники

Учасники програми базового доходу Стоктона витрачали більшу частину виплат на предмети першої необхідності:

майже 37% грошей – на продукти харчування;

11% – на комунальні послуги;

10% – на утримання автомобіля;

менше ніж 1% – на алкоголь або тютюн.

До лютого 2020 року понад 50% учасників повідомили, що у них достатньо грошей, аби покривати непередбачувані витрати. На початку експерименту цей показник сягав лише 25%.

Частка учасників, яким вдалося виплатити борги, зросла до 62%. Рівень безробіття впав з 12% до 8%. Водночас в іншій групі, яка не отримувала допомоги, безробіття навпаки зросло з 14 до 15%.