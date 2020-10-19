Дочерняя компания Google – Alphabet – представила прототип роботов, которые могут вывести фермерство на новый уровень. В рамках проекта Mineral они будут собирать данные о том, как растут сельскохозяйственные культуры.

Для чего такая разработка

Передавая эту информацию фермерам, работы дадут понять потребности каждого растения. В частности – каково состояние ее листья и плодов, нужно ее полить или удобрить, сообщает BBC.

Важно Google начнет показывать на карте загруженность ресторанов и запасы продуктов в супермаркетах

Такой подход позволит увеличить урожайность не благодаря увеличению количества насаждений, а благодаря повышению эффективности каждого ростка.

Робот создан, чтобы показать, как растения на самом деле растут и реагируют на окружающую среду,

– отметили в Alphabet Mineral.

В последние годы робота тестировали на земляничных полях в Калифорнии и соевых полях в Иллинойсе. Данные, которые они собирали, помогали фермерам делать правильные выводы по улучшению плодородия.



Google разработала роботов, которые будут помогать фермерам / Фото Alphabet Mineral



Так выглядит разработка дочерней компании Google / Фото Alphabet Mineral

"Увеличение урожайности даже на 1% или 2% или 5% эффективности – это уже большая победа для фермеров. Поэтому такая технология нужна, в этом есть смысл, – прокомментировал Йен Дрю, основатель и глава компании.

Справка. В Alphabet Mineral заявили, что уже работают с селекционерами и фермерами в Аргентине, Канаде, Южной Африке и США. Однако четких сроков выхода разработки на коммерческий рынок нет.

Угроза национальной безопасности

Важно, чтобы информация, которую собирают и обрабатывают работы, не смогла попасть к злоумышленникам через злом программной составляющей.

Правительства захотят иметь право голоса и контроля над тем, как используют роботов и кто их увидит. Ведь это составляет национальный интерес,

– подчеркнул Дрю.

"Защита данных имеет важное значение на каждом шагу – как и вопрос, кому они принадлежат." Последнее, чего вы захотите – чтобы кто-то захватит вашу ферму ", – отметил он.