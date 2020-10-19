Дочірня компанія Google – Alphabet Mineral – представила прототип роботів, які можуть вивести фермерство на новий рівень. В рамках проєкту Mineral вони збиратимуть дані про те, як ростуть сільськогосподарські культури.

Для чого така розробка

Передаючи цю інформацію фермерам, роботи дадуть зрозуміти потреби кожної рослини. Зокрема – який стан її листя та плодів, чи потрібно її полити або удобрити, повідомляє BBC.

Важливо Google почне показувати на карті завантаженість ресторанів та запаси продуктів у супермаркетах

Такий підхід дозволить збільшити врожайність не завдяки збільшенню кількості насаджень, а завдяки підвищенню ефективності кожного паростка.

Робот створений, аби показати, як рослини насправді ростуть та реагують на навколишнє середовище,

– наголосили у Alphabet Mineral.

Впродовж останніх років робота тестували на суничних полях у Каліфорнії та соєвим полям у Іллінойсі. Дані, які вони збирали, допомагали фермерам робити правильні висновки щодо покращення родючості.



Google розробила роботів, які допомагатимуть фермерам / Фото Alphabet Mineral



Так виглядає розробка дочірньої компанії Google / Фото Alphabet Mineral

"Збільшення врожайності навіть на 1% чи 2% або 5% ефективності – це вже чимала перемога для фермерів. Тому така розробка потрібна, в цьому є сенс, – прокоментував Йен Дрю, засновник та голова компанії.

Довідка. У Alphabet Mineral заявили, що вже працюють з селекціонерами та фермерами в Аргентині, Канаді, Південній Африці та США. Проте чітких термінів виходу розробки на комерційний ринок немає.

Загроза національній безпеці

Важливо, аби інформація, яку збирають та опрацьовують роботи, не змогла потрапиnи до зловмисників через злом програмної складової.

Уряди захочуть мати право голосу і контролю над тим, як використовують роботів та хто їх побачить. Адже це становить національний інтерес,

– підкреслив Дрю

"Захист даних має важливе значення на кожному кроці – як і питання, кому вони належать. "Останнє, чого ви захочете – аби хтось захопить вашу ферму", – зауважив він.