Функцию разрабатывали в течение нескольких месяцев. Она доступна в последнем обновлении программы Google Phone, вышедшем в мае.
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Как это работает
Новая функция работает как новая настройка под названием "Объявления идентификатора абонента". Вы можете выбрать эту опцию, чтобы включить оповещения Called ID:
- для всех вызовов;
- когда вы используете гарнитуру;
- полностью ее выключить.
После активации функция сообщает имя или номер телефона абонента во время входящих звонков. Это поможет пользователям быстро понять, хотят они ответить на входящий звонок или нет – для этого больше не нужно смотреть на экран телефона. Более того, это весомое преимущество для пользователей, имеющих нарушения зрения.