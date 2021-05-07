Компания, которая владеет крупной недвижимостью в Кремниевой долине, ранее применяла более строгий подход к возвращению на работу. Сейчас некоторые технологические работники видят, что другие работодатели предлагают большую гибкость, поэтому и Google смягчает свой подход.

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Политика компании

В декабре Google объявила, что работники должны 3 дня в неделю проводить в офисе. В электронном письме к сотрудникам генеральный директор Google Сундар Пичаи отметил, что в перспективе 60% сотрудников будут работать в гибридном формате несколько дней в неделю, 20% будут работать в новых офисах, а 20% – дома. Оплата труда будет корректироваться в соответствии с обстоятельствами.

До пандемии тысячи наших людей работали в местах, отдельных от основных команд. Я надеюсь, что эти цифры увеличатся в ближайшие месяцы, когда мы будем развивать различные форматы, в том числе полностью удаленные подгруппы,

– сказал Пичаи.

Вскоре сотрудники получат более подробные инструкции относительно будущего формата работы. Более того, отныне четыре недели в году они смогут работать в любом офисе компании.