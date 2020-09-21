Ocean Cleanup Group (OCG) создала поисковую систему, которая помогает очистить океан. Некоммерческая организация, основана в декабре 2019 года, стремится спасти побережья и морские жизни от загрязнения пластиком.

Расширение работает как Google, и чем чаще пользователь осуществляет поиск, тем больше релевантных объявлений отображается. Разница заключается в том, что OCG в конечном итоге получает часть цены, которую платит рекламодатель, и использует деньги для финансирования операций по очистке, пишет ABC.

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С чего все началось?

Проект родился из идеи "помочь каждому изменить свой дом". Двое основателей Майк Пауэлл и Джон Чемберс хотели создать что-то, что могло бы побудить людей вносить изменения, где бы они ни были. Пауэлл чувствовал мотивацию действовать, поэтому использовал свои сбережения и технические навыки для разработки OCG. За три месяца они вывезли более 126 тонн пластика благодаря 100 000 пользователей поисковых систем.

Во время путешествия я был шокирован масштабами пластиковых отходов в некоторых странах. Мы постоянно слышим и видим новости об этом, но увидев и засвидетельствовав это своими глазами – на самом деле что-то ожило во мне, – отметил Пауэлл.

Перспективы развития событий

По данным Фонда Эллен Макартур, к 2050 году в море может быть больше отходов пластика, чем рыбы. В прошлом году доклад университета Ньюкасла в Австралии показал, что среднестатистический человек еженедельно поглощает объем пластика, эквивалентный весу кредитной карты, преимущественно через питьевую воду.

Covid-19 только ухудшил эту ситуацию, увеличив количество средств индивидуальной защиты (таких как маски и перчатки) и других одноразовых материалов, распостроненных в природе.

Впереди еще долгий путь, но продолжать исключать одноразовый пластик из своих покупок и находить гениальные способы повторного использования и заполнения того, что вы в конечном итоге покупаете – отличное начало, – написала Хэлл Абельвик-Лоусон с Гринпис.

OCG начала свою первую операцию по очистке на Бали, Индонезия, и надеется расшириться по всей Юго-Восточной Азии. Для этого они наняли и обучили местные общины, чтобы сформировать уборочные бригады.

В такие тяжелые времена мы не хотели полагаться на пожертвования, поэтому стремились построить самостоятельную некоммерческую деятельность. Одной из наших главных целей было обеспечение рабочих мест в общинах Юго-Восточной Азии, где загрязнение пластиком является сильнейшим. Все наши операции по очистке океана обеспечиваются местными жителями, – добавляет Чемберс.

OCG также сотрудничала с местными организациями и центрами охраны для спасения морских животных, пострадавших от пластиковых отходов, таких как морские черепахи.