Ocean Cleanup Group (OCG) створила пошукову систему, яка допомагає очистити океан. Некомерційна організація, заснована в грудні 2019 року, прагне врятувати узбережжя та морські життя від забруднення пластиком.

Розширення працює як Google, і чим частіше користувач здійснює пошук, тим більше релевантних оголошень відображається. Різниця полягає в тому, що OCG в кінцевому підсумку отримує частину ціни, яку платить рекламодавець, і використовує гроші для фінансування операцій з очищення, пише ABC.

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З чого все почалося?

Проєкт народився з ідеї "допомогти кожному змінити свій дім". Двоє засновників Майк Пауелл і Джон Чемберс хотіли створити щось, що могло б спонукати людей вносити зміни, де б вони не були. Пауелл відчував мотивацію діяти, тож використав свої заощадження та технічні навички для розробки OCG. За три місяці вони вивезли понад 126 тонн пластику завдяки 100 000 користувачів пошукових систем.

Під час подорожі я був шокований масштабами пластикових відходів у деяких країнах. Ми постійно чуємо та бачимо новини про це, але побачивши та засвідчивши це на власні очі – насправді щось ожило в мені, – відзначив Пауелл.

Перспективи розвитку подій

За даними Фонду Еллен Макартур, до 2050 року в морі може бути більше відходів пластику, ніж риби. Минулого року доповідь університету Ньюкасла в Австралії показала, що середньостатистична людина щотижня поглинає об'єм пластику, еквівалентний вазі кредитної картки, переважно через питну воду.

Covid-19 лише погіршив цю ситуацію, збільшивши кількість засобів індивідуального захисту (таких як маски та рукавички) та інших одноразових матеріалів, розповсюджених у природі.

Попереду ще довгий шлях, але продовжувати виключати одноразовий пластик зі своїх покупок і знаходити геніальні способи повторного використання та заповнення того, що ви в кінцевому підсумку купуєте – чудовий початок, – написала Хелл Абельвік-Лоусон з Грінпіс.

OCG розпочала свою першу операцію з очищення на Балі, Індонезія, і сподівається розширитися по всій Південно-Східній Азії. Для цього вони найняли та навчили місцеві громади, щоб сформувати прибиральні бригади.

У такі важкі часи ми не хотіли покладатися на пожертви, тому прагнули побудувати самостійну некомерційну діяльність. Однією з наших головних цілей було забезпечення робочих місць у громадах Південно-Східної Азії, де забруднення пластиком є ​​найгіршим. Усі наші операції з очищення океану забезпечуються місцевими жителями, – додає Чемберс.

OCG також співпрацювала з місцевими організаціями та центрами охорони для порятунку морських тварин, які постраждали від пластикових відходів, таких як морські черепахи.