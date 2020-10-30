Общеизвестно, что за искусственным интеллектом будущее, и постепенно он видоизменяет и улучшает большинство сфер нашей жизни. Сегодня это касается в частности здравоохранения и медицины. Пока Apple наращивает усилия, направленные на создание поисковой системы, альтернативной Google, компания совместно с Mayo Clinic изучает способы использования ИИ для ускорения исследований лечения рака.

По данным Google, ИИ на самом деле может помочь ускорить трудоемкую и умственную подготовку, необходимую для лечения лучевой терапией, которая является одним из самых распространенных методов против рака: ее применяют для лечения более чем половины больных в США, рассказывает wccftech.

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Mayo Clinic Некоммерческая организация, один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира. Основной работодатель и градообразующее предприятие американского города Рочестер (штат Миннесота).

Что известно об исследовании

Отдел здравоохранения Google сотрудничает с клиникой Mayo для исследования и разработки системы искусственного интеллекта, которая будет поддерживать врачей, а также поможет сократить время, необходимое для планирования и повысит эффективность лучевой терапии. Наиболее трудоемким этапом планирования является техника "контурирования мишени", которая предусматривает сегментирование как областей рака, так и соседних здоровых тканей, подверженных радиационному поражению во время лечения. Исследователи хотят разработать алгоритм, который поможет работникам больницы отделить здоровые ткани и органы от опухолей. Также намерены провести исследование, насколько эффективным будет алгоритм в реальных условиях. Google Health и Mayo Clinic уделяют особое внимание раку головы и шеи, который особенно тяжело контурировать.

На этом первом этапе исследований с клиникой Мayo мы надеемся разработать и проверить модель, а также изучить, как систему ИИ можно применить на практике. Технология не будет применяться в клинических условиях, а алгоритмы будут разрабатываться с использованием только деидентификованих данных, – отмечают в заявлении.

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Google надеется, что исследование поможет ускорить процесс планирования лечения рака и потенциально поможет пациентам быстрее получить доступ к лечению.

Напомним, ранее Google DeepMind доказала свою эффективность в диагностике рака молочной железы.