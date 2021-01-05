Гонконгские ученые создали эластичные алмазы: как это удалось
Ученые из Гонконга впервые продемонстрировали большое равномерное упругое деформирование микрофабрикатных алмазных массивов с помощью наномеханического подхода.
Исследовательская группа работала под руководством Городского университета Гонконга (CityU). Результаты опубликованы в научном журнале Science под названием "Достижения большой однородной упругости при растяжении в микрофабрикатном алмазе", пишет phys.org.
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Алмаз в электронике
Алмаз является самым прочным минералом в природе. Кроме того, он считается высокоэффективным фотонным материалом со сверхвысокой теплопроводностью, исключительной подвижностью носителя электрического заряда, высокой прочностью на пробой и сверхширокой полосой пропускания. Полосный проем является ключевым свойством полупроводника, а широкий диапазон позволяет работать мощным или высокочастотным устройствам. Вышеупомянутые свойства делают алмаз незаменимым в электронике.
Натягивание микрофабрикатов алмазов открывает возможности применения в микроэлектронике нового поколения / Фото Городской университет Гонконга
Эксперименты по растяжению впервые демонстрируют чрезвычайно большую равномерную упругость алмаза. Результаты исследования открывают возможности для разработки электронных устройств с помощью упругих деформаций алмазных конструкций,
– отметил доцент кафедры машиностроения (MNE) CityU Лу Ян.
Иллюстрация деформации алмаза при растяжении / Фото Городской университет Гонконга
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